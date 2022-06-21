Кемерово, 21 июня, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области сейчас прорабатывается вопрос о запуске нового производства ортопедической обуви для детей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

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Он уточнил, что на территории Кузбасса насчитывается около 150 предприятий лёгкой промышленности, не учитывая индивидуальных предпринимателей, которые курирует минпромторг.

«Спектр широкий — начиная от нижнего белья: детского, взрослого, женского, мужского, и заканчивая спортивной одеждой. Обувь у нас производится», — уточнил Старосвет.

По его словам, если область разделить на север, центр, юг, то в каждой локации есть предприятие, которое производить обувь: кожаную, текстильную или специализированную.