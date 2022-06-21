Ростов-на-Дону, 21 июня, 2022, 09:52 — ИА Регнум. С начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса, объявленной 18 февраля, в Россию прибыли более 2 млн беженцев.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

Как информирует ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, российско-украинскую границу за последние четыре месяца пересекли более 2 млн вынужденных переселенцев. Людей не только размещают в развёрнутых ПВР, но и отправляют в другие регионы России. Кроме того, мирные жители Украины и Донбасса находят временный приют у родных, решают вопрос с жильём самостоятельно.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС. Неподалёку от пунктов пропуска работают мобильные городки МЧС России, где люди оперативно могут получить первую необходимую помощь.