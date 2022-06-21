Анкара, 21 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Около 800 сирийских беженцев возвращаются на родину из Турции каждую неделю, но пока в стране не сложились условия, чтобы ждать добровольного возвращения большого числа людей, сказал представитель ООН по делам беженцев, как передает Reuters.

Сирийские беженцы

В Турции проживает около 3,7 миллиона сирийских беженцев — больше, чем где-либо в мире, однако из-за общественного недовольства правительство работает над планами по их отправке назад.

Правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявило, что планирует поселить около 1 миллиона сирийцев в домах из шлакоблоков, которые будут построены на северо-западе страны.

Эти планы не получили международной поддержки, а представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Турции Филипп Леклерк заявил в понедельник, 21 июня, что условия в Сирии не подходят для возвращения многих беженцев.

«Уровень неопределенности в Сирии не позволяет в эти дни организовать массовое добровольное возвращение», — сказал Леклерк в интервью Reuters в Стамбуле.

По его словам, около 800 сирийцев, в основном одиноких, возвращаются в различные районы северной Сирии каждую неделю, но большинство сирийцев хотят остаться в Турции из-за неблагоприятной ситуации в Сирии.

«Естественно, люди считают, что их будущее в Турции, а не в Сирии, учитывая очень незначительный прогресс [в ситуации в Сирии], который мы наблюдаем», — сказал он и отметил, что политические, социальные и экономические условия в Сирии ухудшаются.