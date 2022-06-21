Москва, 21 июня, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Продолжается пожар на буровой вышке «Черноморнефтегаза» после обстрела украинских войск. Об этом сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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«Пожар на вышке не стихает, пытались подойти к нему на корабле, не удалось, — приводит слова Ковитиди РИА Новости. — Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются».

Удар по буровым платформам на Одесском месторождении в Чёрном море украинская армия нанесла 20 июня. Сотрудники компании, работавшие на вышках, эвакуированы. Три человека получили ожоги и ранения, семь человек пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, поисковая операция после атаки Украины на буровые платформы «Черноморнефтегаза» продолжается.