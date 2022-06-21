Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Западные вооружения, переданные в помощь Украине, стали чаще появляться в Сирии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Боевики сирийской оппозиции Freedom House

Он отметил, что оружие продают коррумпированные украинские чиновники, оно попадает в сирийский Идлиб.

«Разогретый в Европе чёрный рынок вооружений стал настоящей сокровищницей не только для них, но и для радикальных исламистов на всём Ближнем Востоке», — сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Полянский также заявил об ответственности США за нехватку в Сирии продовольствия и топлива.

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