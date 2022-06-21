Вашингтон, 21 июня 2022, 09:59 — REGNUM Западные вооружения, переданные в помощь Украине, стали чаще появляться в Сирии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что оружие продают коррумпированные украинские чиновники, оно попадает в сирийский Идлиб.
«Разогретый в Европе чёрный рынок вооружений стал настоящей сокровищницей не только для них, но и для радикальных исламистов на всём Ближнем Востоке», — сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, Полянский также заявил об ответственности США за нехватку в Сирии продовольствия и топлива.
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