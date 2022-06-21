Гудермес, Чечня, 21 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В Чечне двое несовершеннолетних стали участниками смертельного ДТП. Подросток на автомашине «Тойота Камри» сбил девятилетнего велосипедиста. В результате наезда мальчик скончался. По данному факту организована доследственная проверка прокуратуры, сообщили 21 июня в надзорном ведомстве.

[Полина Серова] ИА REGNUM Дорога для велосипедистов

Инцидент произошел 19 июня в селении Энгель-Юрт Гудермесского района. Предварительно установлено, что за рулем автомобиля находился 14-летний подросток. Он взял машину у своего отца.

«14-летний подросток, находясь за рулем автомобиля своего отца «Тойота Камри», допустил наезд на малолетнего велосипедиста. Ребенок от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончался», — говорится в сообщении прокуратуры.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие. После этого будет дана оценка отношению родителей к обязанностям по воспитанию детей.