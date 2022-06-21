Донецк, 21 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, миномет 82 мм, на горловском — артиллерию калибра 152 и 122 мм, миномет 60 мм. Всего за сутки киевские боевики выпустили 320 единиц различных боеприпасов

В результате обстрелов 11 человек, включая 11-летнего мальчика, получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке.