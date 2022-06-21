Якутск, 21 июня, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Количество посещений Якутии туристами существенно увеличилось в апреле в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Данные о визитах в регион проанализировали в МТС, сообщило 21 июня Якутия. daily.

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Больше всего посещений республики зафиксировано за последнюю неделю апреля, когда в Якутии праздновали 100-летие со дня образования Якутской АССР.

Чаще всего туристы посещали Комсомольскую площадь Якутска, исторический квартал города и набережную реки Лена. Около 70 процентов посетителей — жители Москвы и Санкт-Петербурга, ещё около трети гостей из Сибири и регионов Дальнего Востока.

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«С помощью обезличенных данных можно увидеть не только рост турпотока, но и понять основные точки притяжения, маршруты, возраст и даже интересы гостей региона. Big Data МТС используется для развития инфраструктуры и туристической привлекательности уже более чем в 46 регионах России. Геоаналитическая система на основе собственных больших данных, может работать по модели подписки и давать возможность органам исполнительной власти принимать управленческие решения о социально-демографическом составе населения, миграциях и туристических потоках», — отметил директор МТС в Якутии Прокопий Неустроев.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструировать аэропорт Якутска, строить гостиницы и создавать перспективные туристические маршруты намерены в Якутии. Для выполнения этих задач будут искать инвесторов, соответствующее поручение дал в апреле глава региона Айсен Николаев.