Орск, Оренбургская область, 21 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области по факту получения огнестрельного ранения пятилетним мальчиком проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по региону.

Charles Knowles Выстрел

«В ходе проверки, организованной по данному факту, следователями с учётом данных осмотра места происшествия и характера телесных повреждений малолетнего, опровергнута версия отца пострадавшего о получении повреждений ребенком от собственных неосторожных действий, выразившихся в помещении предмета бытового назначения в нагретую металлическую печь, расположенную во дворе домовладения», — сказали в ведомстве.

Установлено, что в мальчика выстрелил семилетний брат, который взял револьвер из шкафа. После осмотра места происшествия изъят сигнальный шумовой револьвер. Он отправлен на экспертизу. Экспертам задан вопрос о возможном изменении конструкции оружия.

Ход дослественной проверки контролирует прокуратура. Кроме того, надзорное ведомство со своей стороны организовало проверку. По её итогам проанализируют условия проживания и воспитания детей, установят причины ЧП. Прокуратура также даст оценку эффективности деятельности органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.