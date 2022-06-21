Кишинёв, 21 июня, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Граждане Молдавии имеют право на протест, но нельзя нарушать закон. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на телеканале PROTV Chisinau.

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Она прокомментировала решение сотрудников полиции Кишинёва запретить 19 июня использовать звуковое оборудование для протестного митинга и для концерта, на котором должны были выступить российские артисты: Филипп Киркоров, Дава и Иван Дмитриенко.

«Были зафиксированы некоторые нарушения, поэтому не разрешили установить сцену, но были и некоторые артисты, которые поняли, что вовлечены в грязную политическую игру, и отказались от выступления», — сказала премьер-министр.

Напомним, оппозиционная партия «Шор» объявила о протестном митинге вечером 19 июня. После него был запланирован концерт. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что на акцию пришли 40 тыс. граждан, но власти сорвали мероприятие, в том числе и концерт. В полиции Молдавии заявили, что правоохранителям не предоставили документацию о звуковом оборудовании, поэтому они запретили проводить акцию.