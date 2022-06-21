Улан-Удэ, 21 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Бурятии индекс потребительских цен на товары в мае составил 99,8%. Цены на продукты питания за месяц снизились в среднем на 0,2%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Pixabay.com Овощи

Наиболее сильно подешевели некоторые виды овощей. Так, цены на огурцы обрушились сразу на 27,6%, капусту — на 24,1%, помидоры свежие — на 14,8%. Яйца куриные упали в цене на 22%, кофе - на 9,6%.

При этом зафиксировано повышение цен на ряд макаронных и крупяных изделий. В частности, вермишель подорожал на 9,3%, пшено — на 5%, макаронные изделия из муки высшего сорта — на 3,3%.

«Наблюдается рост цен на сырки творожные, глазированные шоколадом на 10,8%, смеси сухие молочные для детского питания — на 5,5%, молоко сгущенное с сахаром — на 4,4%, кисломолочные продукты – на 1,9%, молоко питьевое – на 1,5%, йогурт – на 1,4%», — добавили в службе статистики.