Тампа, США, 21 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в матче финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

Fhr.ru Никита Кучеров

В конце третьего периода Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника «Колорадо» Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а Кучеров попытался продолжить игру, но позже ему пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Колорадо» в третьем матче финальной серии со счётом 6:2. Кучеров отдал две результативные передачи.