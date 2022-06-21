Симферополь, 21 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Поисковая операция после атаки Украины на буровые платформы «Черноморнефтегаз» продолжаются. Об этом 21 июня сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Черное море

По предварительным данным, спасти удалось не всех, однако надежда остаётся — поиски продолжаются, приводят слова Крючкова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 июня Украина нанесла удары по буровым платформам в Чёрном море. В момент атаки на платформах находились 109 человек, трое госпитализированы. Семь человек пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело.