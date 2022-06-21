Биробиджан, 21 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Дислоцированное в Еврейской автономной области ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО), вооружённое оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», отработало уничтожение учебных целей, «имитирующих критически важные объекты условного противника». Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Российский ракетный комплекс «Искандер»

В соответствии с планом учений, расчёты «Искандеров» выдвинулись в назначенный район по грунтовым дорогам, преодолев в пути различные естественные препятствия, а также условно заражённые участки местности. По прибытии в указанный район комплексы были подготовлены к стрельбе с неподготовленных позиций, ракетчики в полевых условиях выполнили перегрузку ракет на пусковые установки.

пресс-служба ВВО «Получив координаты, расчёты ОТРК «Искандер» уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых и аэробаллистических ракет».

В ходе манёвров ракетчики отработали задачи по многократной оперативной смене стартовых позиций с целью вывода ОТРК из-под возможного ответного удара, провели маскировку пусковых установок от современных средств разведки, а также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».