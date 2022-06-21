Москва, 21 июня, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Литву ожидают последствия из-за враждебных действий против России, сообщила 21 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Дипломат заявила, что надеется на остатки профессионализма у представителей Литвы.

«Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала Захарова, подчеркнув официальную позицию МИД, озвученную ранее, что действия Литвы откровенно враждебны.

По её словам, когда Россия оценивает действия другой страны как откровенно враждебные, то «здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул», которые могут увести ситуацию в сторону.