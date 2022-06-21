Кемерово, 21 июня, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов спустя почти месяц рассказал о своих впечатлениях от поездки в Горловку. Он отметил, что полученной за несколько дней информации «хватит ещё на долгое время воспоминаний и обсуждений».

Рисунки детей Донбасса 7 лет, Горловка

«Глядя вокруг, сразу понимаешь, что местные жители давно уже спокойно воспринимают грохот артиллерийских орудий, по звуку определяют «плюс» это или «минус». При этом сохраняют надежду на лучшее и искренне ждут, когда восстановится мир, когда можно будет безопасно жить и работать в родном городе. И не волноваться каждую секунду за родных и близких (да и просто знакомых) из-за вероломных обстрелов со стороны националистов и их пособников, захвативших власть в Украине. В нечеловеческих условиях горловцы сохраняют то, что осталось, и восстанавливают вновь и вновь разрушаемые нацистами гражданские объекты. Великие люди! Настоящие герои! » — написал он в своём телеграм-канале.

По его данным, сейчас в Горловке проживает около 150 тыс. человек. В городе много повреждённых зданий и сооружений, дорог, инженерных коммуникаций. Особенно остро стоит вопрос снабжения населения питьевой водой.

Панов уверен, что «эти восемь лет никогда не сотрутся из памяти, нужно заново построить новую мирную жизнь, и Кузбасс обязательно поможет Донбассу».