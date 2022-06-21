Москва, 21 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. На первой Московской недели моды представят свою коллекцию одежды участники проекта «Активное долголетие». Показ пройдёт 23 июня в 17:00 на Тверской площади, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Показы проекта «Территория Русской моды»

Зрители Московской недели моды увидят более 30 модных образов одежды, разных по стилю и исполнению, созданных участниками проекта в 2021 году в рамках проекта «Мастерская дизайнеров».

На подиум выйдут женщины-модели старше 55 лет — ученицы модельной школы «Московского долголетия» «Королевская осанка». Они представят почти все предметы гардероба современной женщины — платья, брюки, юбки, пальто, блузы, футболки и др.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 900 заявок поступило на участие в первой Московской неделе моды.

Читайте подробнее: На участие в Московской неделе моды поступило почти 900 заявок