Брянск, 21 июня, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Снаряды, которыми 20 июня был обстрелян посёлок Суземка Брянской области, по предварительным данным, были поставлены Украине Западом, заявили в Следственном комитете РФ.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела посёлка. В результате действий украинских силовиков пострадал один человек, повреждён один частный жилой дом и остекление двух многоквартирных жилых домов.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Как сообщало ИА REGNUM, Суземку обстреляли утром 20 июня, была повреждена электроподстанция.