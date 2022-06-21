Симферополь, 21 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Не всех сотрудников буровых платформ «Черноморнефтегаза», подвергшихся накануне атаке украинских нацистов, удалось спасти. Об этом 21 июня сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Буровая платформа «Черноморнефтегаза». Черное море. Россия

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал он в своём сообщении.

Также Крючков утончил, что по этой ситуации необходимо дождаться официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня стало известно, что уголовное дело по факту обстрела вооружёнными формированиями Украины платформы газодобывающей вышки в акватории Черного моря возбудили следственные органы.