Богота, 21 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Колумбийская левая партизанская группировка «Армия национального освобождения» (ELN) готова к переговорам с новым правительством избранного президента Колумбии Густаво Петро. Об этом говорится в заявлении организации.

Silvia Andrea Moreno Повстанцы из ELN

В ELN напомнили, что диалог по урегулированию в Колумбии начался со встречи, прошедшей в феврале 2017 года в эквадорской столице Кито. Петро должен вступить в должность президента 7 августа.

Он является бывшим членом партизанской группировки М-19. Политик уже призвал к скорейшим переговорам с ELN, а также пообещал полностью выполнить мирное соглашение 2016 года с бывшей партизанской группировкой Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Густаво Петро заявил, что страны Латинской Америки должны стремиться к интеграции более решительно.