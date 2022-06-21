Москва, 21 июня, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Власти Украины и вооруженные силы республики разбегутся, как только НАТО прекратит поставки оружия, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Как только НАТО прекратит поставки оружия, на котором зарабатываете, и перестанет направлять наёмников, все вы в течение суток разбежитесь», — отметил Володин в телеграм-канале.

Так он отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил о готовности вооруженных сил республики воевать лопатами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Глава МИД Украины Кулеба заявил о том, что даже если страны Запада перестанут поставлять оружие республике, военные страны все равно будут воевать, сражаясь даже лопатами.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драгив ходе визита в Киев отказали главе Украины Владимиру Зеленскому в оперативных поставках вооружений.