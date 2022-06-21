Якутск, 21 июня, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи самолёта Ан-2 в Якутии. Об этом 21 июня заявили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Ан-2

Отмечается, что в связи с отсутствием информации о местонахождении Ан-2 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутии пропал самолёт Ан-2, выполнявший рейс Ус Хатын — Вертикальный. На борту находились три человека.