Калининград, 21 июня, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Новое транспортное судно 25 июня 2022 года отправится из Санкт-Петербурга в Балтийск и Калининград. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своём Telegram-канале.

(сс) Anton Yefimov Порт. Калининград

«У нас уже есть компания, которая готова 25 числа, в эту пятницу отправлять новое судно. Пятое уже судно будет на линии. Правда, эта линия не из Уст-Луги, из порта «Бронка», порт Санкт-Петербурга, который будет доставлять грузы не только, кстати, в Балтийск, но и непосредственно в Калининград», — заявил губернатор.

Грузовой маршрут сможет загружать мощности Калининградского морского торгового порта и, возможно, рыбного порта. Алиханов отметил, что его в последующем планируют задействовать. По словам губернатора, компания, которая готова предоставить судно, располагает еще пятью-шестью такими судами.

«Этого более чем достаточно. Даже много, я бы сказал, потому что мы часть товара, который не попал в санкции, будем перенаправлять. Они сейчас ввозятся зачастую паромом. Будем перенаправлять на железнодорожную линию и таким образом разгружать существующие паромы под так называемые санкционные грузы», — сообщил Алиханов.

Напомним, что Литва ввела запрет на сухопутный транзит санкционных товаров между Калининградской областью и остальной частью России. По мнению Москвы, это является незаконным, запрет нарушает существующие европейские договоры с участием ЕС, Литвы и России.