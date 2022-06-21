Донецк, 21 июня, 2022, 09:35 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских боевиков погиб один человек, еще 16 мирных жителей получили ранения. Об этом 21 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«С 08:00 20 июня до 08:00 21 июня, в результате обстрелов ВФУ на территории ДНР погиб один человек и ещё 16 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Минеральное в Донецкой Народной Республике остался без электричества в результате обстрелов со стороны Украины.

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