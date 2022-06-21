Анадырь, , 09:34 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин подвёл итоги прошедшего Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Торжественное открытие ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Форум — хорошая площадка и повод, чтобы сверить позиции и встретиться с интересными людьми. На пленарном заседании президент Владимир Путин обратил внимание на развитие российских производителей. Все наши партнёры сохранили планы, продолжают реализовывать проекты», — сказал Роман Копин.

Всего на ПМЭФ-2022 Чукотка подписала около десятка важных соглашений. Губернатор провёл ряд встреч с представителями различных компаний. С FESCO Копин договорился об организации морских каботажных перевозок из портов Приморья в порты округа. Чукотка и «НоваВинд» договорились о реализации проектов по ветроэнергетике. Заключено соглашение с компанией «1С» в области информационных технологий и с «Морсвязьспутник» по прокладке подводной линии связи «Полярный экспресс» в Певек и Анадырь, а также организации отводов к населенным пунктам на восточном побережье округа.

«С Почтой РФ договорились улучшать инфраструктуру, обновлять отделения. В сентябре почта планирует запуск беспилотников, а до конца года — достроить новый сортировочный терминал.

«Первый электронный рецепт» внедряет возможность выписки электронных рецептов. Это проект Сбера, уже к концу июня появится свой хаб в округе. «Просто Тент» продолжает работу над строительством терминалов Певека и Билибино с применением российских комплектующих и технологий. Это важно в условиях санкционного давления. Начнем в этом и завершим в следующем году», — добавил Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум принёс Ростовской области богатый урожай инвестиций. На полях ПМЭФ-2022 заключено около полутора десятка соглашений почти на 38 млрд рублей.