Самара, 21 июня, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Проверку по факту заболеваемости кишечной инфекцией воспитанников лагеря дневного пребывания, действующий при школе № 43 в г. Самаре, организовали сотрудники городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

Educaltai.ru Школьная столовая

Сообщается, что к проведению проверки были также привлечены сотрудники Роспотребнадзора.

По предварительным данным, 19 июня 2022 года за медпомощью с признаками кишечной инфекции обратились восемь воспитанников лагеря, в том числе шесть детей в возрасте от шести до десяти лет были госпитализированы в больницу им. Н. А. Семашко.

«Прокуратура Промышленного района г. Самары организовала проверку исполнения санитарно-эпидемиологического и иного законодательства должностными лицами образовательного учреждения при организации питания и пребывания детей в учреждении», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку действиям ответственных лиц.

Сообщается, что лагерь приостановил работу до выяснения обстоятельств.