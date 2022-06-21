Нью-Йорк, США, 21 июня, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Односторонние санкции и оккупация Соединёнными Штатами северо-востока Сирии привели к возникновению в этой стране продовольственного и топливного кризисов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Минобороны России Сирия

По его словам, в Сирии голодает население, в том числе дети. Работа социальных учреждений, включая больницы, приостанавливается. Из-за нехватки топлива возникают перебои в работе водонапорных станций и электростанций, страдает сельское хозяйство.

«Всё большую тревогу вызывает информация о продовольственном и топливном кризисе в Сирии, ответственность за который лежит на США, с учётом односторонних санкций и оккупации северо-востока страны», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

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