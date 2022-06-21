Нур-Султан, , 09:32 — REGNUM Возгорание камыша возле Нур-Султана пожарные не могут потушить уже второй день. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба МСЧ Казахстана.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

Огонь распространяется возле шоссе Коргалжын, недалеко от озера Большой Талдыколь. Накануне, когда в дежурную службу спасателей поступил сигнал о пожаре, огнём было охвачено 1 га, сегодня сообщается о 6,5 га.

«Силами ГКП «Астана Орманы» произведена опашка земли по периметру возгорания. Угрозы распространения огня на зеленый пояс Нур-Султана нет», — сообщили в МЧС.

По данным пресс-службы, у в тушении пожара участвуют 122 человека, 30 единиц спецтехники. Также был привлечен вертолёт.