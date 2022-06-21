Норильск, Красноярский край, 21 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим (ОПР) введён на территории пяти муниципалитетов на севере Красноярского края — в Норильске, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском и Таймырском Долгано-Ненецком районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в краевом правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Уточняется, что жителям запрещено разводить костры, посещать леса, сжигать сухую траву и мусор. Также нельзя проводить любые пожароопасные работы, в том числе на садовых и дачных участках.

По словам руководителя агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности края Евгения Мусса, в арктической зоне региона установилась сухая и ветреная погода, которая способствует распространению огня.

По состоянию на 21 июня в Красноярском крае за выжигание сухой травы в населённых пунктах возбуждено более 3 тысяч дел об административном правонарушении. К административной ответственности привлечено 1375 человек.

Добавим, ОПР отменён на территории 56 муниципалитетов края, в том числе в Красноярске. По словам специалистов, пожароопасная обстановка там стабилизировалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПР с 15 апреля действовал в южных районах края. Позже его ввели практически на всей территории региона.