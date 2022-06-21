Брюссель, , 09:29 — REGNUM Поставки российского природного газа по трубопроводу «Северный поток» можно заместить снижением в Европе температуры при отоплении жилья на два градуса. Такое мнение 21 июня выразила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью испанской газете elDiario.

Урсула фон дер Ляйен

По словам главы ЕК, в этом вопросе важную роль играют энергетическая эффективность и энергосбережение.

«Если мы снизим температуру (в системе) отопления на два градуса в среднем в Европе или (температурный режим) кондиционера, Европа заместила бы все поставки «Северного потока», — сказала она.

Также фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз в первом квартале 2022 года «сократил российские поставки» газа на 30%.

«На последнем Европейском совете мы решили, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны рассмотреть полную реформу рынка электроэнергии», — добавила она.

При этом глава ЕК почеркнула, что она считает введённые странами Запада антироссийские санкции эффективными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Нидерландов отменили ограничения на работу угольных электростанций для экономии газа в стране на период с 2022 по 2024 год.