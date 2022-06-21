Ики-Бурульский район, Калмыкия, 21 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Калмыкии, предположительно, в ходе полевых работ загорелся комбайн. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 21 июня.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

Сообщение о возгорании в Ики-Бурульском районе в экстренные службы поступило вечером 20 июня. Сельскохозяйственная техника вспыхнула во время движения в 30 километрах от посёлка Ики-Бурул в юго-восточном направлении.

На месте происшествия работали силы и средства Ики-Бурульского пожарно-спасательного гарнизона.