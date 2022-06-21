Оренбург, , 09:29 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области пятилетний ребёнок получил огнестрельное ранение. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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По данным ведомства, восьмилетний ребёнок нашёл в шкафу сигнальный револьвер «Страж». В ходе игры мальчик произвёл выстрел в сторону своего пятилетнего брата и попал в грудную клетку.

Пистолет принадлежал сожителю матери ребёнка, который пояснил, что нашёл патроны с оружием после смерти деда в 2020 году в гараже и хранил их дома.

Раненый ребёнок госпитализирован. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.