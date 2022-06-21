Воронеж, , 09:28 — REGNUM Парк «Алые паруса» в Воронеже будет закрыт для посещений с 21 по 26 июня, сообщило городское управление экологии.

На выпускном Дарья Антонова © ИА REGNUM

Территорию парка закрыли до конца недели в связи с работами по подготовке, а также собственно с проведением «Общегородского выпускного — 2022». Специалисты должны смонтировать большое количество оборудования, сценические площадки.

Общегородской выпускной состоится в парке «Алые паруса» 25 июня. Воронежским выпускникам власти обещают грандиозный праздник, детали его проведения не раскрываются.