Сеул, 21 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 20 июня телефонные переговоры с индонезийской коллегой Ретно Марсуди. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, в ходе переговоров индонезийская сторона пригласила главу МИД Южной Кореи принять участие во встрече министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20), которая будет проходить на Бали 7–8 июля. Сообщается, что Пак Чин принял приглашение.

Представители двух стран также обменялись мнениями о путях развития двусторонних отношений, а также договорились подготовиться к 50-летию установления дипломатических отношений между странами, которое будет отмечаться в 2023 году.

Главы МИД Южной Кореи и Индонезии отметили важность расширения двустороннего сотрудничества в вопросах налаживания стабильных цепочек поставок, а также в рамках Индо-Тихоокеанской экономической программы (IPEF), учитывая сложную ситуацию в сфере экономической безопасности.