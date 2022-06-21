Анкара, 21 июня, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На трёхсторонних переговорах Турции, Финляндии и Швеции не удалось добиться прогресса. Об этом пишет газета Sözçü.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Турецкое издание подвело итоги трёхсторонних переговоров, которые состоялись в Брюсселе. По данным СМИ, прогресса добиться не удалось. В результате НАТО не сможет преодолеть проблемы со вступлением в альянс Швеции и Финляндии до саммита в Мадриде.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция выдвинула ряд условий для вступления Финляндии и Швеции в НАТО.