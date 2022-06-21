Москва, , 09:27 — REGNUM Власти Литвы должна понимать всю серьёзность последствий запрета на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Об этом сегодня, 21 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Калининград

Захарова выразила надежду, что у представителей Литвы остаются ещё остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации. По её мнению, вышли за пределы недружественных линий поведения противоречащего международному праву и действуют агрессивно.

«Литва должна понять главное — когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя её поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров», — сказала представитель МИД РФ в эфире проекта «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, блокада, которую ввела Литва в отношении Калининградской области, является беспрецедентным нарушением международных правил, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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