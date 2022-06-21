Чаа-Хольский район, Тыва, 21 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Чаа-Хольском районе Тувы возбуждено уголовное дело по факту убийства 25-летнего мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело потерпевшего было найдено на улице села Ак-Дуруг.

guns.ru Нож в руке

Следователям удалось установить причастность к преступлению 24-летнего односельчанина убитого. По данным следствия, 18 июня они вместе распивали спиртное. Во время гулянки между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которой подозреваемый ударил знакомого ножом.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.