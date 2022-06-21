Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На Камчатке суд признал вину директора туристической фирмы в оказании услуг ненадлежащего качества, в результате которых погиб турист из Хабаровска, а его супруга получила легкий вред здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Алексей Иванов ИА REGNUM Водопад Вилючинский

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Во время экскурсии на Вилючинский водопад на туристов обрушилась ледяная масса и один из них погиб.

В суде установили, что директор турфирмы не проинформировала своих клиентов о посещении объекта, который находится в горной и лавиноопасной местности. Группу не сопровождал инструктор-проводник.

Суд приговорил женщину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Срок директор турфирмы будет отбывать после достижения малолетним ребёнком 14-летнего возраста. Также она выплатит 2,3 млн рублей морального и материального вреда в пользу потерпевшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее судимая директор туристической фирмы в Калуге подозревается правоохранительными органами в обмане клиента на сумму более 280 тысяч рублей.