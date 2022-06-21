* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Великобритании объявило об освобождении пяти британских граждан, отправившихся в Афганистан, пишет «8 Собх».

Согласно информационному бюллетеню министерства, эти люди не являются британскими государственными служащими в Афганистане, и они отправились в поездку вопреки рекомендациям британского правительства.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что приносит извинения от имени семей этих пятерых мужчин за любые нарушения афганских обычаев, законов и культурных традиций.

Ранее СМИ сообщали, что в Афганистане задержаны не менее шести граждан Великобритании.

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило эту новость, заявив, что среди них был Эндрю Норт, бывший корреспондент ВВС. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что мужчин задержали из-за отсутствия паспортов и соответствующих документов.

Известие об освобождении указанных лиц поступило после заявления британского посла в Афганистане с резиденцией в Дохе (Катар), о необходимости взаимодействия с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В своем заявлении он сказал, что не поддерживает тех, кто стремится к насильственным политическим переменам в Афганистане.