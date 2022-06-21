Луганск, 21 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики продвигаются к Лисичанску, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии», — написал он в телеграм-канале.

Среди городов на подступах к Лисичанску, в которых сейчас идут боевые действия, Мирошник назвал Николаевку, Новоивановку, Мирную Долину и Белую Гору.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирошник заявил, что в районе Лисичанска находится от пяти до семи тысяч украинских боевиков.

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