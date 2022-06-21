Ульяновск, , 09:24 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве. В обоих случая жертвой был супруг фигурантки уголовного дела. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед судом предстала 26-летняя жительница Ульяновска. Правоохранители установили, что вечером 8 января 2022 года, находясь в квартире по улице Тельмана, она нанесла смертельный удар ножом своему 28-летнему супругу. Мужчина скончался на месте происшествия.

Помимо этого, следствие установило, что супруг не раз становился жертвой преступления. По данным управления, в июне 2021 года во время пикника в заволжском парке обвиняемая ударила мужа ножом, повредив лёгкое.

В ведомстве отмечают, что мужчина в правоохранительные органы по данному факту не обращался.

Суд признал женщину виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ), назначив девять лет колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбудили очередное уголовное дело по факту поджога строения. В совершении преступления подозревают бывшего супруга пострадавшей.

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