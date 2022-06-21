Яшкульский район, Калмыкия, , 09:24 — REGNUM В Калмыкии один человек погиб и ещё один получил травмы в результате ДТП на трассе Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 21 июня.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожная авария случилась днём 20 июня в Яшкульском районе. На 178-м километре автодороги произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет. В результате смертельные травмы получил один человек, ещё один участник ДТП пострадал.

К месту происшествия были направлены силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.