Яшкульский район, Калмыкия, 21 июня, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Калмыкии один человек погиб и ещё один получил травмы в результате ДТП на трассе Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 21 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария случилась днём 20 июня в Яшкульском районе. На 178-м километре автодороги произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет. В результате смертельные травмы получил один человек, ещё один участник ДТП пострадал.

К месту происшествия были направлены силы и средства Яшкульского пожарно-спасательного гарнизона.