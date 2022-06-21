Кемерово, , 09:23 — REGNUM Власти Кемеровской области до 1 июля должны обеспечить выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров. Это следует из Указа о мерах по ликвидации последствий пожаров в ряде регионов, подписанного накануне президентом России Владимиром Путиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пожар Mchs.gov.ru

«До 1 июля 2022 года обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинён вред в результате пожаров, с учётом степени тяжести такого вреда, выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате пожаров, в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному законодательством Российской Федерации, а при недостаточности средств на эти цели в бюджете такого субъекта Российской Федерации направить в установленном порядке в правительство Российской Федерации предложения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», — говорится в тексте Указа.

Также, до 1 октября 2022 года региональные власти должны провести оценку ущерба и направить в соответствующие федеральные органы исполнительной власти предложения о компенсациях за счёт средств федерального бюджета.

Кроме того, до 1 августа должны быть реализованы меры социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены, а до 15 ноября должны быть завершены первоочередные аварийно-восстановительные работы на объектах социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, отремонтировано поврежденное и построено новое жильё для граждан, пострадавших от пожаров.