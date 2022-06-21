Уфа, 21 июня, 2022, 09:25 — ИА Регнум. 148 грантов на сумму порядка 160 млн рублей получили некоммерческие организации, ставшие победителями конкурса грантов президента России. Об этом 21 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Президентскиегранты.рф Президентские гранты

Он отметил, что Башкирия вместе с Москвой и Санкт-Петербургом возглавила список победителей конкурса грантов президента России.

«Кроме двух столиц, именно НКО нашего региона выиграли больше всего грантов — 148 и получили почти 160 млн рублей», — сообщил глава региона, отметив, что всего от республики был подано 1097 заявок.

Хабиров отметил, что одним из дорогих республиканских проектов стала «Школа молодого этнополитолога» (7,9 млн рублей), а одним из самых бюджетных — «Мать и дитя. Профилактика сколиоза у детей 6−7 лет через занятия на суше и в воде в рамках подготовки к школе» (195 тысяч рублей).

Глава республики отметил, что помимо Уфы, в 2022 году качественные проекты были разработаны в Гафурийском районе и Сибае.