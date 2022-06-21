Иркутск, , 09:21 — REGNUM Иркутская область по темпам первичной иммунизации занимает 44 место в рейтинге российских субъектов и 27 место — по темпам повторной иммунизации, сообщает 21 июня губернатор региона Игорь Кобзев.

Вакцинация ИА REGNUM

«Сегодня мы наблюдаем снижение темпов вакцинации и ревакцинации. Да, ковид сбавил обороты. Именно поэтому за месяц мы сократили 4,5 тысячи коек для лечения таких пациентов. Свободный коечный фонд составляет более 30%. В достаточном количестве есть кислород и препараты. Но не стоит расслабляться. Специалисты не исключают подъема заболевания осенью, поэтому наша задача — усилить работу в этом направлении. Все пункты вакцинации обеспечены препаратами. И я призываю жителей региона не дожидаться роста числа заболевших, а заранее сделать прививку. Берегите себя и своих близких!» — призывает глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области постепенно улучшается. По состоянию на 21 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8679 человек, за последние несколько суток не скончался ни один пациент.

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