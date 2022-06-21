Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM В Екатеринбурге бывшие кассир и главный технолог областного объединения пассажирского автотранспорта предстанут перед судом за присвоение более 5,4 млн рублей. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Деньги Https://pixabay.com

По данным следствия, главный технолог решила присвоить деньги. К совершению преступления она привлекла кассира.

Преступная деятельность велась с января 2017 по март 2018 года. Уголовное дело в отношении них рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.