Москва, , 21:16 — REGNUM Ситуация в немецкой экономике может ухудшиться к осени. Об этом 21 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

На заводе Jetstar Airways

«Пока ситуация в немецкой экономике и индустрии не критическая, хотя негативные последствия высоких цен на энергоносители уже очень даже заметны», — заявил эксперт.

И это при том, что в европейских хранилищах ещё достаточно газа, отметил Боорисов.

«Но ситуация может ухудшиться к осени. И тогда промышленная инфляция достигнет двузначных значений. Могут остановиться химические и сталелитейные предприятия, а также цементные заводы», — подытожил политолог.

Напомним, что в ЕС энергоресурсы подорожали на 50%, резко выросла инфляция, под угрозой остановки оказался ряд предприятий.