Вашингтон, 21 июня, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Участвовавший в военных действиях на Украине на стороне киевского режима гражданин США Стивен Забельски погиб. Об этом 21 июня сообщает газета Washington Post, со ссылкой на некролог в местном издании родного города погибшего.

U.S. Army Гробы

Согласно этой информации, некролог написали родственники Забельски и данные о его гибели были подтверждены Госдепартаментом США.

«Таким образом, он стал по меньшей мере вторым американским гражданином, погибшим на этой войне», — говорится в публикации.

При этом, по данным издания, первым погибшим американским гражданином в ходе военных действий на Украине стал Вилли Джозеф Кэнсел, о смерти которого стало известно в начале июня.

Также указывается, что 52-летний Забельски был выходцем из штата Нью-Йорк и погиб в ходе военных действий под селом Дорожнянка 15 мая. У него в США осталась супруга и пятеро приемных детей.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британская газета Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух наемников из США, которые воевали на стороне киевского режима.