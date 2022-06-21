Красноярск, 21 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района, в Туруханском районе, в Эвенкии, в центральных и южных районах Красноярского края 22 июня ожидается жаркая погода. Как сообщили ИА REGNUM в краевом ГУ МЧС, днём местами температура поднимется до +30, +32 °С.

dimitrisvetsikas1969 Жара

В Туруханском и в центральных районах днём местами прогнозируются грозы. При грозах ожидаются шквалистые усиления ветра 15-18 м/с.

По данным МЧС, в Эвенкии, Туруханском и центральных районах местами сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 июня в Красноярском крае зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 3,1 тыс. га.